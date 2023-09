Élections européennes : Marion Maréchal annonce qu'elle conduira la liste Reconquête!

Elle s'était retirée de la vie politique en 2017. Et pourtant, Marion Maréchal conduira bel et bien la liste Reconquête! pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en 2024. Éric Zemmour, le fondateur du parti, l'avait annoncé quelques minutes plus tôt dans un entretien accordé au Figaro avant que l'intéressée ne le confirme au micro de Gilles Bouleau dans le journal de 20H de TF1.

"Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la jeune génération, venue de tous les partis de droite, qui m'a rallié pendant la présidentielle et qu'ils fassent le plus haut score possible", a notamment déclaré l'ancien polémiste, en expliquant ne pas avoir "vocation à être candidat à toutes les élections", et reconnaissant à la nièce de Marine Le Pen "du talent".

