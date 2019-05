Européennes : le Rassemblement national devant En Marche

Le Rassemblement national devance La République en Marche avec 23,5% d'intentions de vote contre 22,5% à la liste de la majorité présidentielle, à une semaine des élections européennes, selon un sondage Harris Interactive/Epoka* diffusé vendredi.

Tous les deux en légère hausse, le RN gagne 1,5 point en une semaine et LREM 0,5 point. En troisième position, la liste Les Républicains est en léger recul à 12,5% (-0,5), selon ce baromètre pour TF1-LCI, RTL et Le Figaro. Plusieurs sondages ont donné le RN en tête ces derniers jours, avec 1 à 3 points d'avance sur LREM.

La France insoumise à 9,5%

Avec 9,5% (-0,5) d'intentions de vote, La France insoumise conserve une avance sur Europe écologie les Verts, stable à 7% (=), et la liste PS-Place publique créditée de 5% (=), le seuil qui permet d'avoir des élus au Parlement européen. Le PCF (+1) et Debout la France (+0,5) sont à 3,5%, devant Générations (2,5%, =) et Les Patriotes (2%, -1). Les autres listes sont créditées au maximum de 1%.

*Enquête réalisée en ligne les 16 et 17 mai auprès de 1.014 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.