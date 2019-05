À quelques jours des Européennes, de nombreux panneaux électoraux sans affiche

Comme nous vous l'expliquions ici, les mairies ont eu toutes les difficultés du monde à réunir 34 panneaux électoraux pour les 34 listes, dans chaque bureau de vote. Un vrai casse-tête résolu. Mais à 5 jours du scrutin, un autre problème saute aux yeux des électeurs : de très nombreux panneaux sont vierges.

14 affiches pour 34 listes

Dans le 15ème arrondissement de Paris, on ne peut observer que 19 affiches électorales sur les panneaux, pour 34 candidats en lice. C’est encore moins quand on s’éloigne de la capitale. À 15 kilomètres de là, la commune du Chesnay-Rocquencourt compte 34.000 habitants et à peine 14 affiches. Anne et Georges sont désespérés devant les panneaux : "Tant de panneaux à la fois et tant de panneaux vides c'est dommage, c'est triste. On a l'impression qu'il y a un petit laisser-aller."

"Les gens ne s'intéressent pas à la politique, mais il faut peut-être les aider"

Philippe Brillault, maire du Chesnay-Rocquencourt, a tout fait pour installer les 34 panneaux dans chacun des bureaux de vote de sa commune. Alors quand il en voit autant qui restent vides, forcément, ça l’énerve...

"Où sont les militants d'autrefois ? Si aujourd'hui on n'a pas d'affiches, alors au moins qu'ils puissent l'imprimer en A3. Qu'on se bouge ! On a l'impression qu'on a une démocratie qui ne se voit plus. Les gens ne s'intéressent pas à la politique, mais il faut peut-être les aider."

Une question de moyens

À Davron, petit village de 300 habitants dans les Yvelines, on compte un peu de moins de 10 affiches sur les panneaux. Luc a déjà peur des conséquences. "L'information, on ne l'a pas. Il faut la trouver ailleurs que là. Ça ne pousse pas à voter puisqu'on ne comprend pas ce qu'on fait."

S’il y a aussi peu d’affiches, c’est avant tout une question de moyens. Plusieurs partis n’ont pas le budget pour les imprimer. Certains d’entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir envoyer leurs bulletins à tous les bureaux de vote.