Européennes 2024 : Marie Toussaint déplore «une défaite amère» pour l'écologie «qui ouvre la porte à tous les risques»

La tête de liste des Écologistes Marie Toussaint a déploré dimanche une "défaite sèche, amère" pour une "écologie en berne" lors des élections européennes qui ouvrent, selon elle, "la porte à tous les risques". "Face à la guerre menée à l'écologie, nous avons tenu bon, mais nous reculons et nous reculons nettement", a admis la candidate écologiste, expliquant avoir sous-estimé "la force des lobbies et la bataille culturelle qui est menée en permanence contre nous et contre le vivant".

"Les résultats de ce soir me font trembler"

"Je marchais en première ligne et je n'ai pas su convaincre au-delà de notre socle (...) Je m'en excuse sincèrement", a ajouté Marie Toussaint, qui a tout juste dépassé la barre des 5% selon les estimations. "On a beaucoup parlé de 2027 et les résultats de ce soir me font trembler", a estimé la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier. "J'en veux énormément au gouvernement qui a fait la courte échelle" au RN, a-t-elle ajouté.

La députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau a regretté que son parti ait été "le premier à fermer la porte" à une liste d'union à gauche, jugeant que les électeurs leur en "ont tenu rigueur". Elle a souhaité un parti "solide", "constant", marquant "une ligne" afin de "réussir à faire cette union" à laquelle selon elle "tous les électeurs de gauche finalement aspirent". "On les voit en 2019 aller vers Yannick Jadot, à l'élection présidentielle, ils sont allés vers Jean-Luc Mélenchon, là ils sont allés vers Raphaël Glucksmann. J'ai l'impression que le peuple de gauche et écologiste se cherche le récit de la victoire", a-t-elle analysé.