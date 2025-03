Journée mondiale du recyclage : le reconditionnement des smartphones a la cote

Le secteur du recyclage en France se porte bien. Et alors que ce mardi 18 mars marque la journée mondiale du recyclage, un secteur rencontre un franc succès : le reconditionnement des smartphones. Dans l'arrière-pays niçois, le leader français du secteur recycle jusqu'à 40.000 appareils par an.



Ce mardi 18 mars est la journée mondiale du recyclage. Un secteur porteur d'emplois en France, notamment dans les Alpes-Maritimes. Dans le département, chaque mois, jusqu'à 40.000 smartphones sont remis à neuf dans une usine de la société DPA, leader français dans le domaine.

Des appareils testés avec rigueur

"La batterie, l'écran, les boutons, tout ce qui est connectivité, le GPS, tous les différents capteurs... Au total, on a 54 points de contrôle", souligne Sylvain au micro d'Europe 1, responsable du reconditionnement. "Tout doit fonctionner", insiste-t-il face aux appareils démontés. Une fois testé, réparé et relooké, le téléphone est prêt pour sa seconde vie.

"Aujourd'hui, on ne fabrique plus de smartphones en France, mais on a la possibilité de les reconditionner. Nous avons l'ambition de grandir pour devenir un leader européen, avec notamment la construction d'une extension de notre site de reconditionnement actuel dès 2026. Pour cela, nous allons recruter 200 collaborateurs", explique Roger-David Lellouche, fondateur et patron de DPA à l’origine du projet Reborn.

Un coût moins important

Si aujourd'hui, un téléphone sur cinq vendus en France est reconditionné. Des objets "destinés souvent à une population jeune, qui a compris l'intérêt de pouvoir se faire du bien au porte-monnaie tout en faisant du bien à la planète", insiste le dirigeant.

Aujourd'hui, le prix d'un téléphone reconditionné est entre 20 et 50% moins élevé que celui d'un smartphone neuf.