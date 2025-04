Pascal Praud et vous - Aéroports, autoroutes... «Pour des raisons dogmatiques», les écologistes «bloquent tout», s'exaspère un chef d'entreprise

Après le coup de gueule du patron de Safran à l'Assemblée nationale contre les villes dirigées par des élus écologistes, un chef d'entreprise de Toulouse partage sa colère dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le patron de Safran, Olivier Andrès, a exposé sa colère lundi à l'Assemblée nationale, affirmant que son entreprise de haute technologie spécialisée dans le domaine de l'aéronautique n'investirait plus dans les villes dirigées par des écologistes. Une colère que comprend Michel, chef d'entreprise à la retraite à Toulouse mais qui continue de travailler, et qui réagit dans l'émission Pascal Praud et vous. Il évoque l'exemple du chantier de l'autoroute A69, mis à l'arrêt, et qui doit relier Toulouse et Castres. "Pour des raisons purement dogmatiques, (les écologistes) bloquent tout. C'est insupportable et exaspérant", lance-t-il.