«On est dans un moment d'accélération d'un délabrement», alerte David Lisnard

David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

Un dernier Conseil des ministres puis un nouveau chef du gouvernement : Emmanuel Macron a promis de nommer d'ici jeudi, et potentiellement dès mercredi, le successeur de Michel Barnier à Matignon, qui sera chargé de négocier a minima un accord pour éviter la censure.

"Le pays est dans une situation de déclassement"

Au lendemain d'une réunion inédite autour du président des chefs de parti hors LFI et RN, Michel Barnier et son gouvernement se retrouvent mercredi matin une dernière fois à l'Élysée - fait rarissime pour une équipe démissionnaire. Au menu de ce Conseil des ministres: un projet de "loi spéciale" pour assurer la continuité de l'Etat à compter de janvier. La censure de Michel Barnier la semaine dernière, trois mois à peine après sa nomination, a en effet laissé en suspens le budget 2025.

"Nous sommes dans une situation de blocage politique. Le pays est dans une situation de déclassement sur le plan économique. On a l'effondrement éducatif qui devrait être notre obsession, les problèmes sécuritaires qui continuent... Et je crois qu'on est dans un moment d'accélération d'un délabrement", a alerté ce mercredi sur Europe 1-CNews, David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France.

