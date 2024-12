Après la rencontre de ses partenaires politiques avec Macron, Jean-Luc Mélenchon montre les dents

Après le dialogue entre Emmanuel Macron, les socialistes, les écologistes et les communistes ce mardi, Jean-Luc Mélenchon n'a pas apprécié cette rencontre. Le chef de file de la France insoumise réclame la démission du président.

Dans un Nouveau Front populaire divisé, Jean-Luc Mélenchon est en colère face à ses partenaires politiques ayant participé mardi à la réunion à l'Élysée avec des tractations avant la nomination d'un nouveau Premier ministre.

Mais les socialistes, les écologistes, les communistes ouverts, eux, au dialogue avec le président Emmanuel Macron, ont l'espoir de placer à Matignon un Premier ministre de gauche ou, a minima, négocier des garanties contre un accord de non censure.

Pour les Insoumis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ce geste se traduit comme une trahison. Il est d'ailleurs pas question de négocier. Jean-Luc Mélenchon réclame encore et toujours la démission du président.

Mélenchon, prêt pour 2027

Le Nouveau Front populaire n'en finit plus de se déchirer, en marge des pourparlers avec le chef de l'État en vue de la nomination d'un Premier ministre. "Si le NFP est détruit par le ralliement à Macron de nos partenaires, on sait ce que ça nous coûtera", prévient Jean-Luc Mélenchon, avant de tenter d'intimider ses alliés de gauche qui pense "pouvoir gagner un seul siège sans nous", lance-t-il.

Et la stratégie du patron du défi est claire : jouer la carte de l'instabilité et du chaos institutionnel pour pousser Emmanuel Macron à démissionner et à obtenir une élection présidentielle anticipée.

Entre les ennuis judiciaires de Marine Le Pen et la multiplication des prétendants au sein du bloc central, Jean-Luc Mélenchon en est convaincu : retourner dès que possible aux urnes lui permettrait de tirer profit des difficultés de ses adversaires. Dans cette perspective, il recherche déjà les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. "Il faut se préparer et agir vite", explique-t-il.