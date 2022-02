«Éric Zemmour est l'assurance vie d'Emmanuel Macron», juge Othman Nasrou

INTERVIEW

Si Marine Le Pen reste en deuxième position des intentions de vote à l'élection présidentielle, derrière Emmanuel Macron, selon un sondage réalisé par BVA pour RTL publié vendredi, la candidate Les Républicains (LR) s'éloigne doucement de la première place. Elle vient de tomber à la quatrième position, juste derrière Éric Zemmour. Invité d'Europe 1/Cnews dimanche, Othman Nasrou, le vice-président de la région Île-de-France et porte-parole de la candidate, est revenu sur la bataille politique qui se joue à droite. "Éric Zemmour est l'assurance vie d'Emmanuel Macron", a-t-il jugé.

"Le seul ministère qu'il a dirigé, c'est celui de la parole"

"On le voit bien, Emmanuel Macron rêve de ce face-à-face avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour parce qu'il est sûr de remporter le second tour", a-t-il poursuivi. Alors que la victoire serait bien moins sûre face à un duel avec Valérie Pécresse, glisse Othman Nasrou. La présidente de la région Île-de-France "est là pour incarner un vrai changement dans le quotidien des Français", a-t-il lancé.

Sauf que depuis plusieurs semaines, la candidate LR fait aussi face aux défections dans son camp. Éric Woerth et Natacha Bouchart ont rejoint Emmanuel Macron tandis que Guillaume Peltier et Nicolas Dhuicq se sont installés dans les rangs d'Éric Zemmour. Une déconvenue de plus pour Valérie Pécresse qui semble payer son meeting au Zénith de Paris très critiqué.

Pour Othman Nasrou, le candidat du parti Reconquête! n'a pas les bras pour diriger un pays. "Éric Zemmour n'a jamais rien dirigé. Pas une collectivité, pas une mairie, pas même une entreprise", a-t-il avancé. "Le seul ministère qu'il a dirigé, c'est celui de la parole", a-t-il ajouté.