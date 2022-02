INFORMATION EUROPE 1 - Nicolas Dhuicq rejoint Éric Zemmour

INFO EUROPE 1

C'est une nouvelle prise de guerre pour Éric Zemmour. Après Guillaume Peltier ou plus récemment Nicolas Bay, c'est Nicolas Dhuicq qui rejoint l'équipe de Reconquête!. Ancien député et maire de Brienne-le-Château, dans l’Aube, Nicolas Dhuicq est resté 27 ans à l’UMP, avant de rejoindre les Républicains, pour finalement rallier brièvement Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan. L'homme prendra donc prochainement sa carte d’adhérent au parti d’Éric Zemmour, selon les informations recueillis par Europe 1.

"J’ai un faible pour les gens qui savent écrire et qui ont un cerveau et qui savent s’en servir. Je pense que la politique est un art noble et nécessite des gens qui se mettent au service de leur pays", justifie-t-il au micro d'Europe 1. Éric Zemmour incarne de par son parcours un discours et assemble autour de lui des gens venus d’horizons divers, y compris de chez Jean-Pierre Chevènement. Des personnes qui ont à cœur l’intérêt de la nation et de faire en sorte d’unir les Français. Il sait que pour se projeter dans l’avenir, il faut savoir puiser dans ses racines."