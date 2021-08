"Pas un suffrage censitaire" : Woerth défend le vote des propriétaires de résidences secondaires

INTERVIEW

Une proposition choc. À l'occasion de la rentrée des Républicains organisée à la Baule, ce week-end, le député de l'Oise Éric Woerth a lancé une idée remarquée : "Étudier l'opportunité pour les propriétaires de résidences secondaires qui seront les seuls à payer la taxe d’habitation de voter aux élections municipales sur leurs deux lieux de vie." Sur Europe 1, le parlementaire défend sa proposition. "Je pense qu'elle a du fond, parce qu'elle est juste", assure-t-il.

"La fiscalité locale va évoluer de façon considérable. Il n'y aura plus de taxe d'habitation à partir de 2023 pour tout le monde, sauf pour les propriétaires de résidences secondaires", explique l'ancien ministre du Budget. Actuellement, ces derniers doivent choisir de voter dans la commune de leur résidence principale ou dans leur seconde habitation. "Il est assez naturel, à partir du moment où vous payez une participation très importante au fonctionnement des politiques publiques d'un endroit, de participer aux temps forts pendant lesquels on les décide, c'est-à-dire aux élections municipales", ajoute-t-il.

"Ce n'est pas un suffrage censitaire"

Des critiques se sont déjà élevées sur cette proposition, l'accusant de corréler le vote aux moyens financiers. "Les modalités peuvent varier", explique Éric Woerth, rappelant son envie de verser l'idée au débat et déplorant un débat ramené aux "riches" contre "les pauvres". "Il y a beaucoup de propriétaires de résidences secondaires qui sont tout à fait tout à fait modestes. Il y a beaucoup de résidences secondaires qui sont de toutes petites maisons ou appartements : 30% des résidences secondaires font moins de 40 m2", rappelle-t-il.

"La question n'est pas riche ou pauvre, ce n'est pas un suffrage censitaire. La question est de savoir si on ne peut pas voter plutôt dans deux communes, si on a deux lieux de vie et si on continue à payer la taxe d'habitation dans cette commune", poursuit le député de l'Oise, qui appelle au débat. "Participer financièrement à l'accomplissement de service public, c'est quand même, me semble-t-il aussi, avoir le droit de choisir à un moment donné qui les met en œuvre."