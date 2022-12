Éric Ciotti élu président des Républicains : quelles leçons tirer du scrutin ?

"Je veux une droite de l'ordre, rassemblée sur des idées de droite", a déclaré le successeur de Christian Jacob à la tête du parti. Élu dimanche soir face à Bruno Retailleau, Éric Ciotti a remporté les faveurs des Républicains avec une promesse : celle de "travailler dans l'unité et la clarté". Placé favori, le nouveau président de la formation politique espérait pourtant sans doute un écart plus large, lui qui bénéficiait de nombreux soutiens des sarkozystes Nadine Morano et Brice Hortefeux, aux chiraquiens comme Christian Jacob ou François Baroin.

Certains élus refroidis par une ligne politique "trop à droite"

Sa victoire signe aussi, mais d'une courte tête, celle de Laurent Wauquiez, dont il avait fait un argument de campagne majeur en plaidant pour sa nomination rapide comme candidat de la droite en 2027. "Je veux exprimer à Laurent ma reconnaissance et ma confiance et lui dire que ce chemin est ouvert et qu'il nous appartient tous, individuellement et collectivement, de le construire, pierre après pierre", s'est exprimé Éric Ciotti, victorieux.

Le nouveau président des Républicains doit désormais rassembler sa famille politique après une campagne musclée avec Bruno Retailleau. Les deux ex-candidats sont apparus ensemble dimanche soir pour une photo qui n'a pas suffi à apaiser les tensions. Éric Ciotti devra enfin rassurer et tenter d'empêcher de potentiels départs d'élus refroidis par sa ligne jugée trop à droite par certains. Des élus que le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, appelle déjà à travailler avec la majorité.