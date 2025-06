En Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen tente une relance de sa stature présidentielle

La cheffe de file du RN Marine Le Pen profite de sa visite sur le territoire pour dévoiler ses propositions concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et tente de s'ériger en une alternative présidentielle crédible auprès des Calédoniens.

Une opération séduction ? Toujours en visite en Nouvelle-Calédonie, Marine le Pen tente de relancer sa stature présidentielle malgré la peine d’inéligibilité dont elle a écopé en mars 2025. Très critique de la méthode Manuel Valls, ministre des Outre-mer, Marine Le Pen veut prioriser la relance économique de l'archipel avant les réformes institutionnelles. Son plan viserait à créer de l'emploi, à relancer la croissance du Caillou, en soutenant, par exemple la filière nickel.

Quant à la question très sensible de l'autodétermination, la cheffe du Rassemblement National se dit favorable à une nouvelle consultation, mais dans une quarantaine d'années seulement.

Partie prenante des consultations

Toutes ces idées avancées ont un seul objectif : s'imposer comme l'avocate de la cause calédonienne, comme lors de cette discussion avec les habitants du Mont d'Or.

"Vous êtes tous des Français et moi des Français qui souffrent, qui vivent dans la peur, dans l'insécurité et avec en plus une économie qui est en train de se casser la figure, ça ne me va pas, ça me motive pour essayer de trouver une solution. Et on sera toujours à vos côtés", a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen réclame désormais d'être partie prenante des consultations à venir entre Emmanuel Macron et les Calédoniens. Et c'est bien en tant que candidate officielle du premier parti d'opposition que l'élue Hénin-Beaumont souhaite être mêlé au dossier, manière de restaurer sa stature présidentielle abîmée ces derniers mois et de rappeler qu'elle reste la candidate du camp nationaliste, une candidate en campagne permanente jusque dans les Outre-mer.