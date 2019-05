EN DIRECT - Suivez le deuxième débat des européennes organisé par Europe 1 et CNews

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Six responsables politiques et une question : "Demain, quelle France dans quelle Europe ?" Mardi soir, dès 20h45, Matthieu Belliard pour Europe 1 et Laurence Ferrari pour CNews animeront le deuxième débat des européennes.

À moins de trois semaines des élections, Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte ouvrière, François Asselineau, président et tête de liste de l'UPR, Jean-Christophe Lagarde, tête de liste UDI, Florian Philippot, tête de liste des Patriotes, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et Guillaume Balas, numéro trois sur la liste Génération.s, viendront exposer leur vision pour le pays et l'Union européenne. Il sera d'abord question de pouvoir d'achat et d'écologie, puis de la gestion et de l'intégration européenne proprement dites.

Les informations à retenir : Europe 1 et CNews organisent leur deuxième débat des européennes mardi soir, à partir de 20h45

Six représentants de partis (Lutte ouvrière, UPR, Génération.s, UDI, Les Patriotes et PCF) débattent pendant 2h30

Ils aborderont d'abord les thématiques du pouvoir d'achat et de l'écologie, avant de défendre leur vision de l'Union européenne

Un premier débat avait rassemblé, le 10 avril dernier, sept autres chefs et représentants de partis (LR, LREM, EELV, Debout la France, PS, RN et France insoumise). Il avait alors permis de clarifier les positions de chacun.