Débat des européennes : pour Fabien Roussel (PCF), il faut un protectionnisme… contre les coccinelles chinoises

Comment se passer le plus efficacement possible des produits chimiques utilisés pour éliminer les pucerons aux conséquences néfastes sur la flore ? Lors de la partie du débat des européennes consacrée à l'agriculture, mardi soir sur Europe 1 et CNews, le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel s'en est pris à un adversaire inattendu : "la coccinelle chinoise".

Un "bilan carbone nul"

"J'entends des écologistes me dire que pour lutter contre les pucerons qu'il y a sur les rosiers, il faut arrêter d'utiliser les produits toxiques mais utiliser des coccinelles parce que les coccinelles mangent les pucerons", raconte le dirigeant du PCF. "Qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des coccinelles, qui viennent de Chine, en avion, avec un bilan carbone nul."

Pour lui, "il faut avoir des coccinelles françaises" : "Que font les coccinelles chinoises qui viennent par avions lorsqu'elles arrivent ici ? Ça a beau être des camarades, elles mangent les coccinelles françaises. Elles sont en train de casser complètement le bio-système parce qu'elles s'attaquent aux larves des coccinelles françaises", dénonce Fabien Roussel.

Plus fortes que leurs homologues européennes

Il n'a pas forcément tort : importée dans les années 1980 pour protéger les jardins et les cultures, la coccinelle asiatique (ou Harmonia axyridi, son véritable nom) transporte en elle un parasite néfaste pour les espèces locales en Europe, selon une hypothèse des scientifiques allemands dans la revue Science, relayée par Futura Planète. Ce qui a permis aux coccinelles asiatiques, pour qui ce parasite est inoffensif, de prendre le dessus sur leurs "camarades" françaises.

" La question écologique ne peut pas se traiter en repeignant en vert des discours "

"Voilà comment la question écologique ne peut pas se traiter en repeignant en vert des discours. Il faut avoir des vraies propositions", réclame Fabien Roussel, qui prône une réorientation des politiques européennes avec un "moratoire financier et fiscal de l'agriculture" et l'interdiction des importations d'OGM.

Philippot d'accord avec lui

Le dirigeant communiste n'est pas le seul participant de ce débat à critiquer l'import passé de coccinelles asiatiques : "C'est un bel exemple", abonde Florian Philippot, tête de liste Les Patriotes aux européennes. "Ce modèle-là est épouvantable pour les animaux. Entre les expérimentations pour les animaux, entre le modèle industriel d'élevage… On est quand même dans une régression barbare sur la question animale qui est apocalyptique et inadmissible dans une civilisation comme la nôtre", critique l'ancien bras droit de Marine Le Pen.