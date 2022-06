EN DIRECT - Législatives : la Nupes est en tête, Ensemble! juste derrière

EN DIRECT

Au soir du premier tour des élections législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 26,1% des suffrages, talonnée par la coalition Ensemble! soutenant Emmanuel Macron, à 25,4%, selon les premières estimations d'OpinionWay pour CNews et Europe 1. La gauche unie et le camp du président Macron arrivent au coude-à-coude, sur fond d'abstention record (52,1% à 52,8%), ouvrant ainsi le jeu du second tour dans une semaine. La coalition macroniste obtiendrait le plus de sièges à l'Assemblée nationale au terme des élections, mais sans certitude d'obtenir la majorité absolue en termes de sièges, selon les premières projections des instituts de sondage.

"Le parti du président est en capacité d'avoir la majorité absolue si chacun va voter utile", assure l'ex-ministre macroniste Emmanuelle Wargon sur Europe 1 et CNews. Les Républicains seraient la troisième force à l'Assemblée nationale, avec un minimum de 33 sièges et un maximum de 80. Le Rassemblement national obtiendrait, lui, entre 10 et 45 députés, selon ces premières estimations, tandis que le parti d'extrême droite Reconquête! aurait entre aucun et un maximum de trois députés.

Si Emmanuel Macron n'obtenait qu'une majorité relative, il serait contraint de composer avec les autres groupes parlementaires pour faire approuver ses textes de loi. Si, cas de figure le moins probable, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon remportait la majorité absolue, Emmanuel Macron serait privé de pratiquement tous ses pouvoirs.

La Nupes probablement présente dans 480 circonscriptions

L'alliance de la gauche Nupes (LFI, PS, EELV, PCF) devrait probablement être présente dans 480 circonscriptions au second tour des élections législatives, a déclaré dimanche la députée LFI Clémentine Autain. "J'ai le sentiment qu'on a renversé la table, la gauche était censée être morte, nous avons déjoué tous les pronostics et nous arrivons en tête de ce premier tour", a-t-elle déclaré sur TF1.

Manuel Bompard (LFI) a de son côté estimé sur Twitter que la Nupes serait présente au second tour "dans plus de 500 circonscriptions".

Ce soir, malgré l’abstention, la #NUPES est la première force politique du pays. Nous serons au 2nd tour dans plus de 500 circonscriptions.



Dimanche prochain, si la jeunesse et les milieux populaires se mobilisent, #Melenchon peut être premier ministre !#VcommeVictoire ! — Manuel Bompard (@mbompard) June 12, 2022

15 membres du gouvernement en lice

C'est avec cet objectif en tête que Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de répéter qu'il voulait faire de ces législatives "un troisième tour" qui lui permettrait d'être "élu Premier ministre". Emmanuel Macron a choisi lui de se poser, comme lors de la présidentielle, en rempart contre "les extrêmes".

En comptant la Première ministre Élisabeth Borne, 15 membres du gouvernement sont en lice aux législatives et devront quitter l'exécutif en cas de défaite, conformément à une règle non écrite, mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron.

6.300 candidats briguent les 577 sièges

Les candidats du Rassemblement national (18,5% à 19,8%) n'ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen à la présidentielle, qui avait engrangé plus de 40% des voix au deuxième tour. Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés RN devrait cependant être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Marine Le Pen, donnée largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais (autour de 55%).

À l'inverse, dans le sillage de la lourde chute de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, LR (11,6% à 14%) devrait perdre sa place de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.

Près de 6.300 candidats briguent les 577 sièges. Ceux qui ne seront pas élus dimanche soir devront, pour accéder au second tour du 19 juin, soit arriver dans les deux premiers de leur circonscription, soit obtenir les voix de 12,5% des électeurs inscrits.