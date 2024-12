Pascal Praud et vous - Budget de la Sécu : «Marine Le Pen voulait censurer quoi qu'il arrive», dénonce François-Xavier Bellamy

L'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, interrogé dans l'émission "Pascal Praud et vous", entre 11 heures et 13 heures sur Europe 1, fustige la stratégie adoptée par Marine Le Pen sur la question du budget de la Sécurité sociale et sur le futur vote de la motion de censure de LFI. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

