Emmanuelle Wargon annonce "la réouverture des refuges de montagne le 2 juin", sous conditions

INTERVIEW

Après les plages, la montagne. L’appel des sommets démange beaucoup de Français adeptes de randonnées. Emmanuelle Wargon, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique, a annoncé jeudi au micro d’Europe 1 la réouverture des refuges dans les massifs pour le 2 juin, mais sous conditions face à la menace que représente toujours le nouveau coronavirus. "Je vais proposer au Premier ministre que les refuges puissent tous rouvrir à partir du 2 juin, mais de façon un peu différente, avec moins de couchettes et plus de sécurité", a-t-elle déclaré.

Première condition : une réorganisation des capacités d’accueil et des mesures sanitaires. La réduction du nombre de couchettes entraînera une baisse du nombre de visiteurs, ce qui devrait permettre aux uns et aux autres de rester à bonne distance, et aux refuges de mettre en place certaines pratiques. "Beaucoup plus de sécurité, de nettoyage, des repas organisés de façon décalée et la capacité d’isoler les personnes qui développeraient des symptômes après être montées en montagne", précise la ministre.

Chaque refuge sera libre de mettre en place son propre protocole, mais devra au préalable le faire valider par le maire de la commune et le préfet.

Réserver avant d’accéder à un refuge

Seconde condition énoncée par la ministre : il faudra impérativement réserver avant de se présenter dans un refuge. "Réservation obligatoire !", martèle-t-elle. "On ne peut pas arriver dans un refuge sans avoir réservé. Le principe d’un refuge, c’est d’accueillir et on ne pourra pas accueillir dans de bonnes conditions si on ne sait pas combien de personnes viennent."

Une charte de respect des mesures de protection sanitaire

Enfin, Emmanuel Wargon demande également la mise en place d’une charte de bonne conduite, par laquelle le randonneur s’engage à être "acteur de sa protection sanitaire et de celle des autres." La ministre ne précise pas, toutefois, si la signature de ce document sera obligatoire ou non pour accéder au refuge.