Emmanuel Macron renouvelle en partie ses conseillers

Emmanuel Macron va renouveler une partie de son équipe de l'Elysée avec les départs de son conseiller spécial Philippe Grangeon et, selon son entourage, de son conseiller en communication Joseph Zimet, qui s'ajoutent à d'autres changements liés au nouveau gouvernement. A la tête de la communication, Joseph Zimet pourrait être remplacé par Clément Leonarduzzi, président de Publicis Consultants, selon des sources concordantes. Aucune annonce n'a encore été faite par la présidence.

Le conseiller spécial Philippe Grangeon va prendre sa retraite

Personnalité influente de la Macronie, Philippe Grangeon a confirmé qu'il quitterait ses fonctions à la mi-septembre pour "prendre sa retraite". "Il n'y a aucune interprétation politique" dans cette décision, "c'est un choix de vie" et "il était clair dès le début que je rejoignais l'Elysée pour un temps donné et de manière bénévole", a-t-il expliqué à l'AFP. "Après dix-huit mois particulièrement intenses" à conseiller Emmanuel Macron, "je continuerai à contribuer autant que possible à la réussite du projet présidentiel", a-t-il ajouté, en indiquant ne pas savoir quelle forme cet engagement pourrait prendre.

Cet ancien responsable de la CFDT puis d'En Marche dès sa création, Philippe Grangeon avait été chargé début 2019 d'aider, avec son expérience, Emmanuel Macron à lancer "l'acte 2" de son quinquennat à l'occasion du "grand débat" consécutif à la crise des "gilets jaunes".

Du changement aussi à la communication

Quelques mois plus tard, en août 2019, Joseph Zimet avait à son tour rejoint l'Elysée pour prendre la responsabilité de la communication après le départ de Sibeth Ndiaye, devenue porte-parole du gouvernement. Cet historien, qui avait coordonné la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, avait pour mission de retisser les relations avec les journalistes, auparavant tendues. Il pourrait être remplacé par Clément Leonarduzzi, le président de Publicis Consultants, branche Influence du groupe Publicis et spécialiste de la gestion de crise. Ce dernier a rencontré Emmanuel Macron il y a une dizaine d'années lorsqu'il assurait la communication des Gracques, un groupe de réflexion réformiste se situant à la droite du PS, que fréquentait le président.

"Emmanuel Macron veut se doter à l'Elysée d'une équipe commando, chargée de fournir des résultats, d'améliorer la lisibilité et le récit de l'action publique et de préparer la campagne de 2022", commente une source gouvernementale. Dans l'entourage du président, sont également récemment partis le chef de cabinet François-Xavier Lauch, devenu directeur de cabinet adjoint de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, et le conseiller Jean Gaborit, nommé chef de cabinet du Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.