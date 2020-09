Emmanuel Macron juge "inacceptable" la répression contre les Ouighours

Emmanuel Macron prend position sur le sujet des Ouïgours. Dans un courrier adressé au député ex-LREM Aurélien Taché, le chef de l'Etat affirme que "chaque occasion est utilisée dans nos contacts bilatéraux avec les autorités chinoises pour les appeler à mettre fin aux détentions dans des camps au Xinjiang", dans le nord-ouest de la Chine et juge "inacceptable" la répression contre les Ouïgours.

"Nous resterons pleinement mobilisés sur la situation des Ouïgours"

C'est une réponse à une lettre qui lui a été adressée en juillet par le député du Val-d'Oise, cosignée par une trentaine de parlementaires. Emmanuel Macron affirme avoir examiné "avec la plus grande attention" les témoignages et documents "portant sur les camps d'internement, les détentions massives, les disparitions, le travail forcé, les stérilisations forcées, la destruction du patrimoine ouïgour et en particulier les lieux de cultes, la surveillance de la population et plus globalement de tout le système répressif mis en place dans cette région".

"Toutes ces pratiques sont inacceptables car elles vont contre les principes universels inscrits dans les conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, et nous les condamnons avec la plus grande fermeté", écrit Emmanuel Macron dans cette lettre datée du 6 septembre et rendue publique par Aurélien Taché. "Je tiens à vous assurer que nous resterons pleinement mobilisés sur la situation des Ouïgours", assure-t-il, en détaillant les initiatives prises par Paris au niveau international, notamment "dans les enceintes de l'ONU".

Aurélien Taché souhaite voir la Chine traduite en justice "pour crime contre l'Humanité"

Fin juillet, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait proposé qu'une "mission internationale émanant d'observateurs indépendants", "sous la houlette" de la Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, se rende au Xinjiang pour enquêter sur la situation de la minorité musulmane ouïgoure. Dans leur courrier, Aurélien Taché et ses collègues avaient appelé Emmanuel Macron à "agir pour que la Chine soit traduite devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'Humanité".

Les Ouïgours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région de la Chine qui a notamment des frontières communes avec l'Afghanistan et le Pakistan. Régulièrement frappée par des attentats meurtriers, attribués par Pékin à des séparatistes ou des islamistes ouïgours, elle est sous haute surveillance policière.