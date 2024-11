Emmanuel Macron «condamne les juifs de France à porter une cible dans le dos», déclare Allan Knoll

Alors que les relations entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continuent de se tendre, Allan Knoll s'est exprimé au micro d'Europe 1, à propos des prises de position du président de la République française, dont il souligne l'"orgueil". Par ses mots prononcés dans un contexte de résurgence de l'antisémitisme, il met, selon lui, en danger la communauté juive de France.

"Hautain", "irrespectueux"

"On se demande d'ailleurs s'il n'est pas légèrement antisémite parfois" dans sa manière d'agir ou de réagir, a déclaré Allan Knoll qui s'est dit choqué du comportement et des déclarations d'Emmanuel Macron. "On ne condamne pas une partie de la population pour faire plaisir à une autre partie. Et là, c'est ce qu'il fait. Il condamne les juifs de France à porter une cible dans le dos et ça, c'est inacceptable", a-t-il déploré.

Le qualifiant d"hautain", d"irrespectueux à l'égard de sa population", Allan Knoll s'est également indigné de la façon "dont il a traité les gilets jaunes" et des "gens qui ne sont pas de sa caste". Il conclut en le présentant comme un "dangereux personnage à la tête de l'État, ne rivalisant aucunement avec ses prédécesseurs".