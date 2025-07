«Face à l'antisémitisme, je ne laisserai rien passer», martèle Aurore Bergé

Article Suggestions

Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, a défendu la mise en place d’une coalition d’associations pour lutter contre les contenus haineux en ligne, et a affirmé sa détermination à combattre l’antisémitisme, qu’elle juge en "explosion" dans le pays.