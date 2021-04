Emmanuel Macron annonce une modernisation de l'uniforme des policiers

Emmanuel Macron a annoncé dimanche dans un entretien au Figaro une modernisation de l'uniforme des policiers et le remplacement de la casquette par un calot. Le chef de l'Etat a par ailleurs promis de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ainsi "chaque circonscription de police aura plus de policiers à la fin du quinquennat qu'au début, sans exception", a-t-il souligné.

"Plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017"

"Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants", a déclaré le chef de l'Etat, à la veille d'un déplacement à Montpellier sur ce thème de la sécurité. Dans cette interview, il a aussi annoncé la création à Montpellier d'une "école de guerre avec de la formation continue" pour les policiers. Dans cette académie de police, les policiers effectueront des formations de trois à six mois tout au long de leur parcours.

Expliquant qu'il fallait prendre le temps de former, le chef de l'État a précisé "qu'aujourd'hui 4.508 policiers et 1.706 gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6.214 membres des forces de l'ordre". "Nous aurons en complément, dès cette année, 2.000 policiers et gendarmes de plus. Et parmi ces nouveaux policiers, l'essentiel iront directement en sécurité publique, c'est-à-dire sur la voie publique". "Nous irons au bout du bout de ce plan des 10.000", a-t-il martelé. Il a aussi confirmé, comme prévu par la loi "sécurité globale", la création d’une réserve de 30.000 hommes dans la police.