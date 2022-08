Emmanuel Macron annonce la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi à Alger l'établissement d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. "Nous avons un passé commun" qui "est complexe, douloureux" et "nous avons décidé ensemble" de créer "une commission mixte d'historiens" pour "regarder l'ensemble de cette période historique", "du début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté (...) d'accès complet à nos archives", a déclaré Emmanuel Macron au cours d'une déclaration commune avec son homologue Abdelmadjid Tebboune au premier jour de sa visite en Algérie.

De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est félicité jeudi de "résultats encourageants" qui permettent de "tracer des perspectives prometteuses dans le partenariat spécial qui nous lie", au premier jour de la visite en Algérie de son homologue français. Dans une déclaration commune aux médias, Abdelmadjid Tebboune a souligné la détermination de Paris et d'Alger d'"aller de l'avant" et d'"intensifier les efforts afin de rehausser les relations entre les deux pays".

"Une intensification des visites de haut niveau"

Il a évoqué la relance de plusieurs comités intergouvernementaux dont le comité de haut niveau CHN, le comité mixte économique franco-algérien, le comité de dialogue stratégique algéro-français et "une intensification des visites de haut niveau". Il est prévu aussi d'"intensifier la coopération à tous les niveaux et les échanges commerciaux".

La rencontre entre les deux dirigeants a par ailleurs "été l'occasion d'évoquer la situation sécuritaire et politique d'intérêt commun sur le plan régional et international", a ajouté le président algérien. "Nous avons échangé nos points de vue, particulièrement sur la situation en Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental qui requièrent des efforts conjugués pour consolider la stabilité dans la région", a précisé Abdelmadjid Tebboune.