Réduction du nombre de visas : la galère de nombreux ressortissants algériens

Il n'est plus si facile pour un ressortissant algérien d'obtenir un visa permettant de séjourner en France. Depuis la crise diplomatique d'octobre 2021, sur fond de contentieux concernant la réadmission de ressortissants algériens jugés indésirables dans l'Hexagone, l'État français a réduit de 50% le nombre de visas Schengen accordés aux Algériens.

Une situation qui a des conséquences sur les plus de cinq millions d'Algériens qui vivent en France alors qu'Emmanuel Macron entame une visite de trois jours en Algérie à compter de ce jeudi. Face aux voies de la ligne 2 du métro aérien, à Paris, à l'intérieur du Royal café, tout le monde évoque le déplacement d'Emmanuel Macron à Alger. Ici, une grande partie de la clientèle est originaire de ce pays, et rencontre des difficultés pour obtenir un visa, qu'il soit pour eux ou pour leurs familles.

Septi, n'as pas vu les siens depuis plus d'un an. "J'ai un cousin, depuis 10 ans, il vient en France souvent. Mais dernièrement, il a déposé son dossier complet, comme avant. Il avait même son billet pour venir en France, séjourner 15 jours et rentrer en Algérie. Mais finalement, ils ont refusé le visa", regrette-t-il.

Un transit par Vienne, avant de rejoindre la France

Alors pour obtenir un visa Schengen, certains Algériens passent par d'autres pays européens pour entrer en France. Yatérichi, étudiant en master de communication, a rallié Paris depuis Oran, en passant par Vienne en Autriche.

Un périple souvent long et coûteux, souvent inaccessible financièrement. Conséquence, dans le quartier, la fréquentation a diminué de moitié en un an. Hamden gérant de la boucherie du centre le constate sur son activité. "Le commerce a diminué de 50% parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation", constate-t-il.

Beaucoup ici comme Hamden ont confié en attendre beaucoup de ce déplacement présidentiel. Ils espèrent qu'Emmanuel Macron fera le nécessaire pour réconcilier "leurs deux nations".