EN DIRECT - Législatives anticipées : «Il nous faut une alliance avec le RN», annonce Éric Ciotti

La conférence de presse d'Emmanuel Macron pour indiquer "l'orientation qu'il croit juste pour la Nation" dans la perspective des élections législatives anticipées a été reportée de mardi à mercredi à la mi-journée, a annoncé l'entourage du chef de l'État. "La clarification politique appelée de ses vœux dimanche par le président de la République est actuellement à l'œuvre. Les forces républicaines d'un côté, les forces extrémistes de l'autre se positionnent", a-t-on estimé de même source.

Les principales informations : Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les grandes manœuvres politiques ont commencé

La conférence d'Emmanuel Macron a été repoussée à mercredi après-midi

Gabriel Attal dit qu'il ira "au bout de son devoir" pour "éviter le pire" aux législatives

Le RN a annoncé "soutenir" des candidats issus de LR lors des élections législatives

Le Maire met en garde contre "une crise de régime" en l'absence de "majorité claire"

Les alliés de LFI veulent un accord mais pas de Mélenchon à Matignon

Raphaël Glucksmann souhaite ouvrir l'union de la gauche au groupe Liot

La présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé qu'elle retournerait en campagne pour les législatives anticipées

"Éric Ciotti signe les accords de Munich", dénonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a vivement réagi à l'annonce d'Éric Ciotti qui dit vouloir une alliance avec le RN. "Éric Ciotti signe les accords de Munich et enfonce dans le déshonneur la famille gaulliste en embrassant Marine Le Pen. Une honte. Français, réveillons-nous !", a écrit Darmanin sur X.

Éric Ciotti signe les accords de Munich et enfonce dans le déshonneur la famille gaulliste en embrassant Marine Le Pen. Une honte. Français, réveillons-nous ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 11, 2024

Marine Le Pen salue "le choix courageux" d'Eric Ciotti et son "sens des responsabilités"

Marine Le Pen a salué mardi "le choix courageux" et "le sens des responsabilités" d'Eric Ciotti et a dit espérer "qu'un nombre conséquent de cadres LR le suivent", après que le patron du parti de droite a prôné "une alliance" avec le RN. "40 ans d'un pseudo cordon sanitaire, qui a fait perdre beaucoup d'élections, est en train de disparaître", a fait valoir auprès de l'AFP la patronne des députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale.

Olivier Marleix appelle à la démission d'Éric Ciotti

Le président des Républicains Eric Ciotti défend "une ligne personnelle" en prônant une alliance avec le RN aux législatives, a affirmé mardi le président des sénateurs LR Bruno Retailleau, rejoint par le patron des députés LR Olivier Marleix pour qui M. Ciotti "n'engage que lui" et doit démissionner.

"J'ai eu Eric Ciotti au téléphone à plusieurs reprises lundi et je l'ai même rencontré, il ne m'a rien dit (de ses intentions). Un parti politique, ce n'est pas seulement une personne", a lancé M. Retailleau après une réunion de groupe au Sénat. "Eric Ciotti n'engage que lui. Il doit quitter la présidence des Républicains", a pour sa part écrit sur X Olivier Marleix, alors qu'Eric Ciotti prônait dans le même temps sur TF1 un accord avec le Rassemblement national.

Eric Ciotti n’engage que lui. Il doit quitter la Présidence des @lesRepublicains — Olivier Marleix (@oliviermarleix) June 11, 2024

"Nous avons besoin d'une alliance avec le RN", annonce Eric Ciotti

Le patron de LR Eric Ciotti a provoqué mardi un coup de théâtre en annonçant que la droite avait "besoin d'une alliance" pour les législatives du 30 juin avec le Rassemblement national, malgré le rejet exprimé par de nombreux dirigeants de son parti. "Nous avons besoin d'une alliance, en restant nous-mêmes, (...) avec le Rassemblement national et avec ses candidats", a affirmé M. Ciotti, précisant avoir eu des discussion avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si l'accord se concrétise, ce sera le premier de ce genre en France entre la droite et l'extrême droite.

Les sénateurs LR refusent à l'unanimité tout accord avec le RN

Les sénateurs Les Républicains ont refusé mardi l'hypothèse d'un accord électoral avec le Rassemblement national aux législatives anticipées, prônant une ligne "d'indépendance" et "d'autonomie", également vis-à-vis de la majorité présidentielle, dans un communiqué du groupe.

Sur fond de spéculations autour d'un accord électoral avec le RN, les sénateurs LR se sont positionnés à l'unanimité contre cette option lors d'une réunion de groupe. "Le projet que porte (le RN) n'est pas de nature à redresser la France, loin s'en faut. La démagogie n'a jamais permis de conduire un pays", expliquent les parlementaires du premier groupe de la chambre haute.

Macron exclut de démissionner "quel que soit le résultat"

Emmanuel Macron a exclu de démissionner "quel que soit le résultat" des élections législatives anticipées convoquées après la défaite de son camp aux européennes, dans un entretien publié mardi par le Figaro Magazine. Interrogé sur le risque que le Rassemblement national, en cas de victoire, demande sa démission, le chef de l'État a balayé cette hypothèse selon l'hebdomadaire. "Ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution, ni l'esprit de celle-ci. Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat l'est aussi. C'est un intangible pour moi", a-t-il répondu.

Yaël Braun-Pivet candidate à sa réélection

La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a annoncé mardi qu'elle retournerait en campagne pour les législatives anticipées, a appris l'AFP auprès de son entourage. Yaël Braun-Pivet, 53 ans, et élue dans la cinquième circonscription des Yvelines, a annoncé sa décision lors d'une réunion du groupe Renaissance mardi à l'Assemblée nationale.

L'ancienne avocate pénaliste a adhéré à En Marche en 2016, après avoir "toujours voté PS". Elle avait ensuite rapidement grimpé des échelons, se faisant élire députée en 2017 et dans la foulée présidente de la commission des Lois.

La présidente de l'Assemblée avait laissé planer le doute sur sa décision de se représenter après la dissolution décrétée par Emmanuel Macron dimanche, en réaction aux mauvais résultats du camp présidentiel très largement devancé par le Rassemblement national.

Glucksmann souhaite ouvrir l'union de la gauche au groupe Liot

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann souhaite qu'un rassemblement de la gauche pour les législatives, basé sur les "principes" qu'il a portés aux européennes, puisse "être ouvert à tous ceux qui se reconnaissent dans ce cap, y compris des députés du groupe" indépendant Liot.

Dans une série de messages sur le réseau social X, le candidat PS/Place publique, arrivé en tête de la gauche aux européennes avec 13,8%, explique qu'il fera "tout pour barrer la route au RN dans la clarté et la fidélité aux principes que nous avons portés pendant les Européennes".

"Le rassemblement sur ces bases limpides devra être ouvert à tous ceux qui se reconnaissent dans ce cap, y compris des députés de Liot par exemple", a-t-il ajouté.Liot est un groupe indépendant de 22 députés, centristes, corses, ultramarins et comptant des ex-dissidents PS. Raphaël Glucksmann souligne que "face au RN aux portes du pouvoir, il est irresponsable de refuser de discuter du rassemblement".

"Mais l'union ne peut pas se faire au prix du renoncement aux principes et nous avons posé des points clairs", ajoute-t-il, rappelant avoir posé comme conditions "le soutien à la construction européenne, l'aide militaire à la résistance ukrainienne, la suppression de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, l'accélération de la transition écologique, le refus de la brutalisation du débat public". "Ce ne sont pas des mots", insiste celui qui a constamment dénoncé l'outrance du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne européenne.

Le RN "va soutenir" des candidats issus de LR, Bertrand exige une "clarification"

Le président du RN Jordan Bardella a affirmé mardi que son parti soutiendrait des candidats de droite aux législatives anticipées du 30 juin, tandis que le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a exigé mardi une "clarification" à Eric Ciotti sur la position du parti face à l'extrême droite. "J'appelle les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron", a déclaré Jordan Bardella sur RTL, assurant "tendre la main" aux membres de LR tout en prévenant qu'"il n'y aura pas d'accord de partis politiques".

Interrogé sur franceinfo sur cette main tendue, le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand a assuré qu'il n'irait "pas soutenir un candidat de droite qui serait soutenu par le RN". Il a déploré que le patron de LR Eric Ciotti n'ait pas encore rejeté l'appel au "rassemblement" lancé lundi par Marine le Pen. "On doit la vérité à nos électeurs", a-t-il affirmé, exigeant une "clarification" dès ce matin de la part de la direction du parti. "Si certains ont envie d'aller avec le RN qu'ils le disent maintenant", a-t-il ajouté.

"L'ADN de la droite républicaine, c'est jamais les extrêmes, jamais le Front national, jamais Marine Le Pen!", a martelé le président des Hauts-de-France, défendant "une droite sociale" qu'il a l'intention de porter "dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent". Dans son intervention, il a également critiqué de manière très virulente Emmanuel Macron, lui demandant de "se taire" plutôt que de tenir une conférence de presse ce mardi, l'accusant de "présider pour lui et pas pour les Français". Xavier Bertrand a d'ailleurs annoncé qu'il irait lui-même "faire campagne dans plusieurs dizaines de circonscriptions et certainement aussi dans l'ensemble de la France avec des candidats qui m'ont déjà sollicité".

Gabriel Attal dit qu'il ira "au bout de son devoir" pour "éviter le pire" aux législatives

"J'irai au bout de mon devoir" pour "éviter le pire" aux élections législatives anticipées de juin, a affirmé mardi Gabriel Attal devant les députés Renaissance, considérant la dissolution comme "brutale" pour les députés, selon son entourage.

"J'irai au bout de mon devoir de citoyen attaché à son pays qui donnera tout pour éviter le pire" et au "bout de mon devoir de Premier ministre pour agir aux services des Français jusqu'à la dernière minute", a-t-il déclaré. C'est la première fois que le Premier ministre s'exprime depuis la défaite de son camp aux européennes de dimanche. Il a par ailleurs jugé "révoltant" que les socialistes veuillent "construire un accord" avec la France insoumise.

Le Maire met en garde contre "une crise de régime" en l'absence de "majorité claire"

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a mis en garde mardi contre une éventuelle "crise de régime" si aucune "majorité claire" ne se dégage des législatives anticipées organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

"Soit il y a une majorité claire, soit effectivement nous courons le risque de la crise de régime", a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV/RMC, répondant à la question de savoir si la France pourrait devenir ingouvernable en l'absence de majorité absolue, avec l'éventualité d'une nouvelle élection présidentielle.

"Ce qui se joue dans quelques semaines, c'est l'avenir de la nation française, c'est de savoir si nous avons une majorité qui a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, le même projet : l'autorité, la prospérité, (...) la défense de la culture française", a-t-il ajouté.

Les alliés de LFI veulent un accord mais pas de Mélenchon à Matignon

Les alliés socialiste, communiste et écologiste de La France insoumise ont tous assuré mardi que l'union de la gauche autour d'un "front populaire" pour les législatives anticipées ne se ferait pas derrière Jean-Luc Mélenchon, lui préférant une "personnalité consensuelle".

"Il n'y a pas de logique à ce que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat" de l'union de la gauche pour Matignon, en cas de majorité à l'Assemblée, a prévenu le premier secrétaire du PS Olivier Faure sur TF1, rappelant que pendant la campagne des européennes "certains mots sont restés en travers de ma gorge".

Selon le député, "il y avait une espèce d'évidence" lors des précédentes législatives car le leader insoumis avait fait 22% à la présidentielle. Mais dimanche, "c'est Raphaël Glucksmann qui est arrivé en tête de la gauche", a-t-il complété.

Jean-Luc Mélenchon? "Il n'était pas dans les discussions, nous sommes en train de construire autre chose", a abondé le patron des communistes Fabien Roussel sur France2, dont l'inimitié avec l'ancien triple candidat à la présidentielle est notoire. Mais, a-t-il ajouté, "nous écrirons noir sur blanc que nous défendons ensemble un Etat de Palestine", sujet sur lequel La France insoumise avait centré sa campagne pour les européennes.