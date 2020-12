Élection présidentielle de 2022 : à droite, la tentation Macron s'accroît

Invité du Grand Rendez-vous ce dimanche sur Europe 1, le maire de Nice Christian Estrosi, toujours encarté chez Les Républicains (LR) mais "Macron compatible", avait jeté un pavé dans la mare en septembre en déclarant que LR ferait mieux de faire alliance avec Emmanuel Macron pour la prochaine élection présidentielle, en 2022. À l'époque, une levée de boucliers avaient eu lieu dans les rangs de LR, faisant apparaître le positionnement de l'élu comme un choix isolé. Quelques mois plus tard, la tentation d'un soutien à Emmanuel Macron s'affirme à droite, faute de mieux...

"Il faudra peut-être y réfléchir"

Finie, donc, la levée de bouclier qui avait pourtant été instantanée. Il n'était alors pas question de se saborder. Mais une autre petite musique se fait désormais entendre chez certains du côté de LR. En tout cas, tout le monde n'est plus aussi catégorique. "S'il y a un risque de second tour entre Marine Le Pen et la gauche, il faudra peut-être y réfléchir", confie à Europe 1 un cadre du parti.

Ces hésitations, c'est aussi ce maire, un peu pessimiste quant à l'avenir de son parti. "Ça peut arriver si toutes les autres options ont été évacuées", lâche-t-il. Autrement dit, si aucun candidat ne semble en mesure de l'emporter pour la droite. Beaucoup d'élus ont d'ailleurs une inquiétude de poids : Nicolas Sarkozy pourrait-il être tenté de soutenir Emmanuel Macron ? "Si on a un candidat à 10% dans les sondages, Sarkozy ne cautionnera pas une candidature de témoignage", redoutent ainsi des députés. D'où la nécessité pour LR, plus que jamais, de trouver un candidat crédible et rassembleur.