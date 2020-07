Édouard Philippe et Gilles Boyer ont "envie" d'écrire un troisième livre ensemble

INTERVIEW

Après sa démission du poste de premier Ministre et son remplacement par Jean Castex, à quoi va ressembler l’avenir d’Edouard Philippe ? Celui qui sera officiellement réélu maire du Havre dimanche a le projet d’écrire un troisième livre avec Gilles Boyer, eurodéputé et ancien conseiller d’Edouard Philippe. "On va en tout cas en parler. On a aussi écrit chacun de notre côté, mais on a envie de faire un troisième livre ensemble", a confié Gilles Boyer samedi matin au micro d’Europe 1 dans C'est arrivé cette semaine. "Je ne sais pas encore quand, ni comment, mais c’est dans nos projets", a-t-il ajouté.

Plutôt une fiction, plus drôle

Édouard Philippe et Gilles Boyer ont déjà écrit deux fictions politiques : L’Heure de vérité, publiée en 2010, livre enquête sur la disparition en mer d'un député du Morbihan, et Dans l’ombre, paru l’année suivante qui s’attarde sur le rôle des conseillers lors des campagnes.

Leur troisième ouvrage sera également une fiction, car "c’est plus rigolo", a souri Gilles Boyer. Reste à savoir si ce livre sera inspiré des derniers épisodes de la vie politique du désormais ex-premier Ministre.