Déconfinement : ce que l'on sait du plan que va présenter Edouard Philippe

Ce sera "le discours de la méthode du déconfinement". Edouard Philippe est attendu mardi, à 15 heures, à l'Assemblée nationale, pour parler aux députés... et aux Français. Le Premier ministre doit présenter le plan de sortie du confinement. "Pas un plan entièrement ficelé", prévient l’exécutif, mais "une architecture à adapter sur les territoires" avec les élus et les partenaires sociaux. Ces derniers "auront des marges de manœuvre", promet un conseiller.

La tâche est colossale, la déclinaison locale indispensable. "La question de l'ouverture de l'école ne s'entend pas de la même façon en milieu rural ou dans l'agglomération lyonnaise", explique une ministre. Jusqu’à la dernière minute, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, le ministre de la Santé Olivier Véran et Jean Castex, le "Monsieur Déconfinement" du gouvernement, peaufineront donc leurs arbitrages.

"Les délais sont tenus, on est prêts"

Devront être abordés la distribution des masques, les tests, le retour à l’école et au travail, la réouverture des commerces, la gestion des transports ou encore l'organisation des rassemblements. Avec une ligne de crête sur laquelle rester : faire en sorte que l’activité reprenne tout en limitant les risques d’une deuxième vague d'épidémie de coronavirus.

Six semaines tout juste après la mise en place du confinement, le moment est très attendu. Et très préparé. Emmanuel Macron avait donné 15 jours au Premier ministre pour présenter ce plan. "Les délais sont tenus, on est prêts", sourit un proche d’Edouard Philippe.