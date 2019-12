EDITO - "L’assignation à transparence, une machine à dévorer les hommes et les femmes publics"

EDITO

>> Jean-Paul Delevoye n’en a pas terminé avec les conséquences de ses "oublis" de sa déclaration d’intérêts transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Son cas a en effet été transmis à la justice par l’instance de contrôle. Et il n’a fallu que quelques heures pour que son successeur Laurent Pietraszewski soit lui aussi suspecté. Et pour que la course à la transparence montre ses limites et ses dérives, juge notre éditorialiste Nicolas Beytout.

Transparence, transparence, que ne fera-t-on pas en ton nom ? C’est le nouveau catéchisme, la nouvelle règle d’or pour faire de la politique. Et elle est une formidable machine à créer du soupçon. Tenez, un exemple : Mercredi matin, un frisson a parcouru les rédactions. On venait de découvrir sur la déclaration d’intérêts de Laurent Pietraszewski, le nouveau "M. Retraites", qu'Auchan lui avait versé plus de 71.000 euros il y a 3 mois.

Elle est sans limite, l’assignation à transparence

Instantanément, les réseaux sociaux, autrement dit la machine à broyer les réputations, s’est mise en branle : quoi ? Il était député et il a touché de l’argent d’une entreprise ? Quoi, il a effectué une mission pour Auchan qui lui a rapporté la somme énorme de 71.000 euros ? Pour deux mois de travail ? Scandale, conflit d’intérêts, âpreté au gain. Un déferlement d’accusations. C’est sûr, le nouveau secrétaire d’Etat ne passerait pas la journée.

Sauf qu’il s’est expliqué, c’était dans le journal L’Opinion. Oui, et l’histoire est simple : avant d’être élu député, il travaillait chez Auchan. Il s’est fait mettre en congé, mais son employeur a fini par le licencier. Ce sont donc des indemnités de licenciement qu’il a touchées. L’inverse de ce que la rumeur avait colporté.

Donc, fin de l’épisode : il n’est pas soupçonnable ? Oh là, pas si vite ! Il faut encore vérifier, contrôler si tout a été déclaré. Car elle est sans limite, l’assignation à transparence. Et elle peut nuire gravement politiquement.

On exige trop de transparence

En témoigne le cas Jean-Paul Delevoye. Certes, il avait dissimulé des salaires et des missions, c’est vrai. Mais je crois qu’il faut distinguer. Il y a ce qui est interdit, par exemple de cumuler un salaire avec sa rémunération en tant que ministre. C’est ce qu’a fait l’ancien Haut-commissaire à la retraite. Faute. Ensuite, il y a ses liens avec l’univers de l’assurance privée, et un potentiel conflit d’intérêt puisque les compagnies d’assurance sont dans les starting-blocks pour créer des solutions alternatives de retraite (on appelle ça la capitalisation). Conserver ces liens et, pire, les garder secrets était très ambigu : il aurait dû les dévoiler et les rompre.

Mais pour le reste, où est le problème des autres mandats ou missions que collectionnait Delevoye ? Quand on dit : "Il avait 13 missions, non déclarées". Et alors ? La plupart étaient sans effet sur son job au gouvernement.

On exige donc trop de transparence. Ou plutôt, on la jette trop en pâture à une machine qui dévore les hommes et les femmes publics. A quoi sert la Haute autorité si elle ne vérifie pas les déclarations et se contente de les transmettre ? Est-ce qu’elle ne devrait pas tout contrôler, valider, expurger les éventuels conflits d’intérêt et garder sous le sceau du secret professionnel tout ce qui ne crée aucune difficulté ? Vous savez ce que l’on dit de quelqu’un qui manque de caractère, de personnalité, de force intérieure ? Qu’il est totalement transparent : est-ce vraiment ce qu’on veut comme dirigeants politiques ?