Dupont-Aignan se lance pour la 4e fois dans la course à l'Elysée

Nicolas Dupont-Aignan a annoncé ce samedi sa candidature à la présidentielle, pour la quatrième fois consécutive. Avant de perdre son mandat en juillet dernier lors d'une triangulaire, le président de Debout la France a été député pendant 27 ans de la 8e circonscription de l'Essonne.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, qui a perdu son mandat de député l'an dernier après la dissolution de l'Assemblée, a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle pour la quatrième fois consécutive, promettant de redonner "son indépendance à la France" face à l'UE.

"Il y a quelques mois encore, je ne pensais pas vous rassembler pour reprendre si vite le combat", a affirmé le président de Debout la France devant ses troupes réunies à Yerres (Essonne), au lendemain de son 64e anniversaire.

Le candidat de la "souveraineté", de la "liberté" et de la "paix"

"Oui, j'ai le devoir d'être candidat à l'élection présidentielle", a expliqué celui qui a été député pendant 27 ans de la 8e circonscription de l'Essonne, avant de perdre son mandat en juillet lors d'une triangulaire.

Se présentant comme le candidat de la "souveraineté", de la "liberté" et de la "paix", il s'est engagé à rendre "son indépendance à la France" en se "libérant de la tutelle d'une l'UE de plus en plus inefficace et autoritaire".

A ses yeux, le "Frexit" ne doit être utilisé qu'en dernier recours, présentant la sortie de l'UE comme "un escalier de secours, si nous ne réussissons pas à convaincre nos partenaires de revenir à une Europe gaullienne des nations souveraines".

2% des suffrages recueillis lors de sa dernière candidature à l'Elysée

Sur le plan commercial, Nicolas Dupont-Aignan entend rétablir des "droits de douanes nationaux" sur les importations en cas de "concurrence déloyale", se présentant comme le défenseur d'un "protectionnisme intelligent".

Sur l'immigration, un autre de ses chevaux de bataille, Nicolas Dupont-Aignan s'engage à dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie et de supprimer "les aides au développement des pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés".

Allié de Marine Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle 2017, le député a pris ses distances par la suite avec la dirigeante du RN. Lors de sa dernière candidature à l'Elysée, il a recueilli 2% des suffrages.