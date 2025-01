Cyril Hanouna – Immigration illégale : Nicolas Dupont-Aignan veut «l'armée aux frontières»

Invité de Cyril Hanouna, Nicolas Dupont-Aignan a estimé que pour lutter contre l'immigration illégale en France, il est indispensable de "rétablir un contrôle aux frontières". Le président de Debout la France est partisan d'y envoyer l'armée. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Faut-il suivre l'exemple de Donald Trump ? Pour lutter contre l'immigration illégale, le 47e président des États-Unis a envoyé 1.500 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, il faut s'en inspirer pour lutter contre les clandestins qui entrent en France.

"Vous expulsez quelqu'un, il revient par exemple par l'Espagne", explique au micro d'On marche sur la tête le président de Debout la France. "Mais une fois qu'il est en Espagne, comme il n'y a pas de frontière entre Paris et Madrid, il revient. Idem quand il est arrive en Italie ou en Grèce. En Italie, Giorgia Meloni donne un billet de train gratuit pour Vintimille et après ils arrivent en Allemagne ou en France... Donc, quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières systématique, précis, fort ?"

Et d'enfoncer le clou : "Voilà pourquoi je propose qu'on mette l'armée [aux frontières] et qu'à un moment on dise 'stop'."