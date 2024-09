Destitution de Macron : un texte LFI en passe de franchir une étape à l'Assemblée

Une proposition de destitution d'Emmanuel Macron portée par LFI devrait, sauf surprise, passer une première étape mardi à l'Assemblée, les députés socialistes ayant décidé lundi de soutenir la tenue d'un débat, tout en prévenant qu'ils voteraient contre le texte in fine.

A partir de 09H30, le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance exécutive, se réunira pour étudier sept points à son ordre du jour. L'avant-dernier sera le plus scruté : le bureau doit-il envoyer devant la commission des Lois une proposition de destitution du président de la République portée par LFI, et signée par 81 députés. L'instance, présidée par la titulaire du perchoir Yaël Braun-Pivet (EPR), compte 22 députés-membres, avec une courte majorité pour le Nouveau Front populaire (12 membres).

Lundi, après trois heures de débats, le groupe PS a décidé que ses trois représentants au bureau soutiendraient la recevabilité de la proposition LFI, ouvrant a priori la voie à ce que le texte franchisse cette étape.

Une initiative qui ne fait pas l'unanimité à gauche

La première d'une longue série pour une procédure difficile à faire adopter, qui nécessiterait l'approbation de deux tiers des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, réunis en Haute Cour. Or, les parlementaires du centre et de droite ont peu de raisons de soutenir cette initiative, alors que la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre les remet au coeur du jeu politique.

Le texte des Insoumis énonce notamment que le refus d'Emmanuel Macron de nommer à Matignon Lucie Castets, candidate du NFP, constitue "un manquement grave au devoir de respect de la volonté exprimée par le suffrage universel", relevant que l'alliance de gauche est arrivée en tête des législatives (193 sièges).

Et l'initiative ne fait pas l'unanimité à gauche. Les socialistes ont prévenu qu'ils voteraient contre le texte, actant une divergence stratégique avec LFI, alors que les deux forces entendent incarner un leadership.

Les députés PS jugent la procédure vouée "à l'échec" et estiment donc qu'elle risque de "donner une légitimité nouvelle" à Emmanuel Macron. Un discours rejeté par la présidente du groupe LFI Mathilde Panot qui a estimé "tout à fait possible" de la faire adopter. Les Insoumis entendent aussi faire monter la pression et prendre l'opinion à témoin, ses élus relayant à l'envie une pétition dont le compteur affichait plus de 305.000 signatures lundi soir.