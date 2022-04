Demandes d'asile : «On les a réduit de trois mois, mais il nous faudrait beaucoup plus réduire»

"Ce n'est pas parce qu'on va régler le problème de l'immigration, si tant est qu'il y ait un problème d'immigration, qu'on réglera le problème de la sécurité." Gérald Darmanin était jeudi l'invité de la matinale d'Europe 1, en codiffusion avec CNews. Interrogé sur l'immigration, et son impact potentiel sur la sécurité, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron a longuement discuté des difficultés de traitements de demande d'asile : "Il y a une difficulté dans la demande d'asile (...) et on peut encore très largement s'améliorer" sur leur traitement",, a-t-il notamment dit.

"On met grosso modo 18 mois à donner l'asile à quelqu'un", a expliqué le ministre de l'Intérieur. "On a réduit les demandes d'asile de trois mois, mais il nous faudrait beaucoup plus réduire par l'organisation du ministère de l'Intérieur ce sujet", a-t-il concédé.

>> Plus d'informations à venir...