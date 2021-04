Déconfinement : Jean Rottner salue un calendrier "sage" et "raisonnable"

INTERVIEW

Comment va se dérouler la vie avec un assouplissement des règles aujourd'hui en vigueur pour lutter contre le Covid-19 ? Emmanuel Macron va dévoiler vendredi dans la presse régionale le calendrier du déconfinement, qui se déroulera en quatre étapes, à partir du 3 mai. A cette date, selon les informations d’Europe 1, les restrictions sur les déplacements inter-régionaux seront notamment levées, mais le couvre-feu restera en place. Par exemple, pour l’ouverture des terrasses, il faudra patienter jusqu’au 15 mai. "C’est une décision sage, progressive", a salué Jean Rottner, président Les Républicains du Conseil régional du Grand Est, jeudi sur Europe 1.

"Il y a de possible retours en arrière si la situation ne va pas. Il faut être raisonnable et toujours extrêmement prudent", a ensuite tempéré celui qui est également médecin urgentiste. "Les Français ont besoin de sortir de cette morosité ambiante. Cela se fera progressivement. Nous devons tous collectivement rester responsables. On doit continuer à vivre avec cette épidémie", a-t-il poursuivi.

Plus d'informations à suivre.