Même dans un village isolé, le coronavirus peut frapper

Au sujet du nouveau coronavirus, on a beaucoup parlé des métropoles ces dernières semaines, centre de l’attention. C’est là qu’ont été prises les premières mesures couvre-feu. Mais depuis quelques jours, les autorités publient les chiffres de la pandémie à l’échelle de la commune. Et on se rend compte que cette deuxième vague n’est pas un phénomène particulièrement urbain. Illustration dans la campagne alsacienne, où le taux d’incidence atteint des sommets dans des villages parfois très isolés. Reportage.

"On a les paysages ! Je plains ceux qui ont un appartement"

À Grendelbruch, dans le Bas-Rhin, le coronavirus a frappé très sévèrement. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 1.000 et les habitants, eux, sont hébétés. "Vous pouvez être paumés, sur votre rocher à méditer, mais être touché aussi", remarque un habitant. Preuve de la propagation effrénée de l'épidémie cet automne : le médecin généraliste du village a vu le nombre de cas passer de 0 à 42 en l'espace de dix jours. Il recommande maintenant aux patients qui présentent des symptômes et qui vivent dans un pâté de maisons particulièrement touché de faire des tests. "Quand on voit la contagiosité de cette maladie, il est normal qu'on la retrouve aussi bien à la ville qu'à la campagne", indique le médecin.

Les habitants de ce petit village alsacien peuvent se consoler sur un point : face au reconfinement qui se profile, eux bénéficient d'un cadre plus agréable que les citadins... "On a les paysages ! Je plains ceux qui ont un appartement, trois pièces, pas de balcon, un chien et trois enfants", sourit un habitant. "On a la chance d'avoir tous des maisons", renchérit une autre.

Le gouvernement prévoit en effet un confinement généralisé et non pas régional, afin de soulager des hôpitaux sous tension sur l'ensemble du territoire. Un renforcement du couvre-feu aurait en cela été insuffisant. Plus précisément et selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron devrait annoncer ce mercredi soir un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire pour une période, reconductible, de quatre semaines. Le gouvernement espère maintenant juguler l'épidémie afin de pouvoir sauver les fêtes de fin d'année.