Cyril Hanouna - Violence chez les jeunes : «Ni l'école, ni la politique pénale ne peuvent se substituer aux échecs de ces familles», selon Bruno Retailleau

Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est l'invité de Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête" sur Europe 1. À la question d'une auditrice sur un retour du service militaire, le ministre s'est dit favorable à la création d'internats avec un encadrement militaire pour les "jeunes qui présentent d'énormes difficultés".

Invité au micro de Cyril Hanouna, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est dit favorable à la "privation des allocations familiales aux familles qui n'assument pas la responsabilité vis-à-vis de leurs mineurs" car les allocations familiales, "ce n'est pas un dû, mais c'est un droit qui donne des devoirs, notamment d'exercer sa responsabilité d'encadrer les jeunes".

Ensuite, concernant la violence chez les mineurs, Bruno Retailleau voudrait voir "nos efforts et le budget" se concentrer sur des solutions comme "des internats avec un encadrement plutôt militaire, avec une vie très disciplinée". Des centres qui seront "leur seule seconde chance", précise le ministre de l'Intérieur. "Il faut redire à toutes les familles que la cause racine, c'est bien entendu ces manques et cette perte de responsabilité familiale. Ni l'école, ni la politique pénale ne peuvent se substituer aux échecs de ces familles".