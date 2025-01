Cyril Hanouna – Une primaire à droite pour 2027 ? «Une catastrophe» pour un auditeur

Eric, un auditeur d''On marche sur la tête", a réagi à la sortie de David Lisnard, qui a exprimé son souhait de participer à une primaire pour la présidentielle de 2027. Et pour lui, ce n'est pas une bonne idée. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il semble loin d'être convaincu par l'idée. Eric, un auditeur d'Eure-et-Loir d'On marche sur la tête, a réagi à l'annonce de David Lisnard. Jeudi, lors de ses vœux à la presse, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France a fait une double annonce : d'une part sa candidature pour la présidentielle de 2027, mais également sa volonté de participer à une primaire pour ce scrutin.

Une annonce qui n'est pas du goût de l'auditeur, pour qui "la primaire est une catastrophe". Un point de vue qui se rapproche de celui de Gauthier Le Bret qui, plus tôt dans l'émission, a qualifié le procédé de "machine à perdant" avant d'ajouter qu'à ses yeux "un chef, ça s'impose". Un avis qui repose sur les échecs dans la course à l'Élysée de Benoît Hamon et François Fillon en 2017 après être pourtant sorti vainqueur d'une primaire

Un constat que ne partage pas le maire de Cannes, et il a pu le montrer direct au micro de Cyril Hanouna. En appelant la mairie de Cannes, l'animateur a réussi à avoir directement en ligne David Lisnard, qui a notamment rappelé que "François Hollande a gagné la présidentielle après une primaire".