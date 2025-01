En appelant la mairie de Cannes en direct, Cyril Hanouna a réussi à avoir en ligne le maire, David Lisnard. L'animateur d'"On marche sur la tête", lui a notamment demandé pourquoi, alors que son nom circule souvent parmi les prétendants à un ministère, il n'est jamais entré dans un gouvernement. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Son nom revient régulièrement dans la liste des prétendants à des postes de ministres, mais il n'est jamais sur les photos du gouvernement. Encore en septembre dernier, David Lisnard était un temps pressenti pour être dans l'équipe de Michel Barnier.

"Si on y va, c'est pour agir"

En appelant la mairie de Cannes, Cyril Hanouna a réussi à avoir directement en ligne David Lisnard, pour notamment lui demander des précisions sur son idée de primaire à droite pour 2027, et lui poser cette question : pourquoi n'a-t-il jamais été ministre ? "J'ai été approché une fois... C'est un grand honneur de servir le pays, mais si on n'y va, c'est pour agir", explique David Lisnard au micro d'On marche sur la tête.

"Je ne cherche pas des points retraite de ministre, je m'en fiche. Ce n'est ni de la prétention, ni un excès de fausse modestie, mais j'ai pris des habitudes dans ma vie, dans le privé, celle de rendre des comptes. Et ensuite les gens sont contents ou pas contents, c'est la vie... Mais depuis quelques mois, il y a des castings pour être ministre, mais pas de scénario. Et moi j'ai toujours commencé par faire le scénario avant le casting."