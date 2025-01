Cyril Hanouna - La primaire une «machine à perdant» ? David Lisnard répond en direct à Gauthier Le Bret

Lors de ces vœux à la presse, David Lisnard a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2027 et a appelé à une primaire à droite. Pour en savoir plus, Cyril Hanouna a appelé directement la mairie de Cannes, et a réussi à avoir en ligne le maire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une fausse bonne idée ? Lors de ses vœux à la presse, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, a appelé à une primaire à droite en vue de l'élection présidentielle de 2027, tout en annonçant sa candidature pour ce scrutin. Une idée que ne semble pas apprécier Gauthier Le Bret : "La primaire est une machine à perdant, un chef ça s'impose." Un avis que le chroniqueur politique d'On marche sur la tête fait reposer sur les expériences malheureuses de Benoît Hamon et de François Fillon, tous deux élus lors de primaires de leur camp en 2017, et tous deux battus dans les urnes par la suite.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"François Hollande a gagné la présidentielle après une primaire"

Mais naturellement, David Lisnard n'est pas de cet avis, et a pu le montrer en direct au micro de Cyril Hanouna. En appelant la mairie de Cannes, l'animateur a réussi à avoir directement en ligne David Lisnard, qui s'est expliqué plus amplement sur sa démarche et a pu répondre à Gauthier Le Bret.

"Je ne suis pas un fanatique de la primaire, mais je vous rappelle que François Hollande a gagné la présidentielle après une primaire. Objectivement, François Fillon fait plus de 20% après une primaire malgré tout ce qui lui est tombé dessus [l'affaire des emplois fictifs et celle des costumes, ndlr]. Si on pouvait se passer de la primaire, ce serait encore mieux, mais aujourd'hui il n'y a pas de candidat naturel [à droite], il n'y a personne qui se détache."