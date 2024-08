Cyril Hanouna - Qui comme Premier ministre ? L’animateur donne son avis

Qui sera le prochain locataire de Matignon ? Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, la question est restée en suspens. Dans "On marche sur la tête", du lundi au vendredi entre 16 heures et 18 heures sur Europe 1, Cyril Hanouna donne le nom de la personne idéale pour occuper le poste de Premier ministre.

"Je vous avais dit que je vous donnerais un nom. Je pense qu'il coche beaucoup de cases. Il est sorti, il est sorti, pas mal de gens disaient qu'il était favori, etc. Moi, c'est le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Je pense qu'il coche énormément de cases. Il est, en plus, dur avec la LFI, il est à gauche et les gens l'aiment bien. Je le sens bien", explique l'animateur.