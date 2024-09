Cyril Hanouna - Présidentielle anticipée : «Il y a un seul problème dans le pays, c'est Macron [...] Il doit partir», estime un auditeur

Alors que la France traverse une crise politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, l'idée d'une présidentielle anticipée apparaît. Dans On marche sur la tête, animée sur Europe 1 par Cyril Hanouna, Johan, un jeune auditeur de 17 ans, estime qu'Emmanuel Macron "doit partir" : "Le centre du problème dans ce pays, c'est lui. On n'est jamais consulté lorsqu'il y a des réformes, c'est toujours lui qui décide de tout seul, sans compter les 49.3. Une majorité des Français est favorable à la destitution du président de la République".

Pour lui, Jean-Luc Mélenchon devrait arriver plus vite au pouvoir car "on peut penser ce qu'on veut de lui, mais quand il dit qu'il fera quelque chose, à mon avis, il le fera. Macron, on voit directement que c'est un peu hypocrite quand il propose quelque chose".