Cyril Hanouna – Présidence de LR : «Bruno Retailleau, il aime la France», avance un auditeur

Grégory décrypte les raisons de la large victoire de Bruno Retailleau à la présidence des LR, ce dimanche. Pour cet auditeur de Cyril Hanouna, le ministre de l'Intérieur "aime la France", et "veut remettre de la sécurité". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il a gagné, avec la manière. Dimanche, Bruno Retailleau a été élu à la tête des Républicains avec 74,31% des suffrages contre seulement 25,7% pour Laurent Wauquiez. Une très large victoire qui semble lui ouvrir pour l'heure les portes d'une candidature pour la course à l'Élysée en 2027. Mais comment expliquer un tel plébiscite de la part des quelque 121.617 adhérents du parti ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il aime la France, il ne veut pas la détruire, comme Jean-Luc Mélenchon", répond sans détours Grégory, un auditeur d'On marche sur la tête. "Bruno Retailleau, il aime la France et il le montre', ajoute-t-il en n'évinçant pas non plus un autre facteur selon lui de la popularité du ministre de l'Intérieur : la lutte contre l'insécurité. "Il veut remettre de la fermeté, il veut remettre de la sécurité... Et c'est pour ça qu'il plaît beaucoup."