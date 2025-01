Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a estimé que les meetings politiques n'ont rien à faire dans la liste des événements accessibles via le pass culture. Dans son viseur, la fête de l'Humanité et le festival Longueur d'ondes. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il dénonce un deux poids deux mesures. Après s'être ému de l'absence du Puy du Fou dans le Pass Culture, Gauthier Le Bret est revenu sur le fait que le festival Longueur d'ondes y soit. Au cours de cet événement, va notamment se dérouler un échange entre "Maxime Macé, journaliste spécialisé dans la couverture de l’extrême droite", et Jean Lebrun. Le thème de cet échange ? Une "plongée dans le 'pop fascisme', cette extrême-droitisation des esprits qui joue avec les codes de la culture populaire en ligne et infiltre l’époque. [...] Comment les 'idées' de l'extrême droite se sont progressivement répandues dans les médias."

Pour le chroniqueur d'On marche sur la tête, un tel événement n'a rien à faire au catalogue du pass culture. "C'est un meeting politique, tu ne donnes pas de pass culture avec un meeting politique", lance-t-il. Sur le modèle de la fête de l'Humanité (présente dans le pass culture, et que Gauthier Le Bret considère comme un meeting politique), le journaliste dénonce : "S'il y avait la fête de Valeurs Actuelles, ils auraient le droit au pass culture ? Non, et c'est bien parce qu'on n'y met pas de meeting politique."