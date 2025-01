Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française, est mort mardi à l'âge de 96 ans à Garches dans les Hauts-de-Seine. Selon un auditeur de "On marche sur la tête", l'homme politique était un "visionnaire" voire un "prophète" car "il disait la vérité avant tout le monde".

Ce lundi est marqué par la mort de Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002. Il est décédé à l'âge de 96 ans à Garches (Hauts-de-Seine), dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines.

Pour un auditeur de On marche sur la tête, présenté par Cyril Hanouna du lundi au jeudi de 16h à 18h, l'homme politique était quelqu'un d'outrancier, mais qui aimait sincèrement la France. Il le définit même comme "un véritable animal politique". "Et sur le fond, par rapport au choc des cultures qu'on peut voir sur le territoire français, je pense qu'il était visionnaire. Et si j'osais, je pourrais même dire que ce serait même un prophète quelque part. Parce qu'il disait la vérité avant tout le monde", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.