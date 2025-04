Cyril Hanouna - Marine Le Pen condamnée, un procès en appel à l'été 2026 ? Selon Laurent Jacobelli, l'institution judiciaire est «mal à l'aise»

La condamnation de Marine Le Pen a cinq ans d'inéligibilité continue de faire réagir la classe politique. Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du RN est l'invité de Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête, sur Europe 1. Il affirme que la décision d'avoir un procès en appel à "l'été 2026" montre que l'institution judiciaire est "mal à l'aise".

Marine Le Pen a fait appel de la peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire décidé par le tribunal de Paris en début de semaine dans le procès des assistants des eurodéputés du FN. Un procès en appel qui devrait avoir lieu "à l'été 2026". Une proximité dans la date qui fait dire à Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du RN, que l'institution judiciaire est "mal à l'aise".

"Mais récidiver de quoi ? Elle n'est plus députée européenne, elle n'est plus présidente de parti"

Dans On marche sur la tête, sur Europe 1, Laurent Jacobelli explique que le tribunal l'a condamné à cause du risque de récidive : "Mais récidiver de quoi ? Elle n'est plus députée européenne, elle n'est plus présidente de parti".

Le député de Moselle explique que depuis que le Parlement européen a affirmé qu'il n'avait pas la même conception des assistants parlementaires, il "n'y a plus eu de problème" : "Donc il n'y a aucun risque de récidive. Donc oui, on sent qu'ils sont mal à l'aise et probablement, c'est une des raisons qui explique que l'appel arrivera assez vite".

Pour Laurent Jacobelli, le RN et Marine Le Pen sont innocents, car l'argent en question n'a pas permis l'enrichissement personnel de quiconque ni de quiconque. Cet argent "a été employé pour payer des salaires à des salariés qui ont travaillé".