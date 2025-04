Pascal Praud et vous - Cyril Hanouna candidat en 2027 ? «Je lui avais dit 'Surtout, ne vous présentez jamais'», rappelle Franck Tapiro

Alors que des rumeurs circulent autour d'une candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle de 2027, Franck Tapiro, spécialiste de la communication, rappelle dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'il avait conseillé à l'animateur d'Europe 1 de ne pas se présenter. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Cyril Hanouna doit dévoiler mardi ou mercredi dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1 s'il a décidé ou non de se présenter à la présidentielle de 2027, comme le suggère la Une de Valeurs actuelles. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le communicant Franck Tapiro évoque une discussion passée avec l'animateur, soulignant qu'il lui avait déconseillé de se lancer un jour. "Je lui avais dit 'Surtout, ne vous présentez jamais'. Il avait été un peu surpris", rappelle-t-il sur Europe 1, en expliquant pourquoi il lui avait dit cela.