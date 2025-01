Pour Jérôme, auditeur de Cyril Hanouna, l'absence du Puy du Fou du Pass Culture est "épouvantable". Il dénonce également une "bienpensance qui essaye de nous rendre coupables d'aimer d'où on vient". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une absence qui fait beaucoup parler. Le Puy du Fou ne figure pas dans la liste du Pass Culture, ce dispositif qui permet aux jeunes de 15 à 20 ans de profiter de réductions pour assister à des événements culturels. Une décision "épouvantable" pour Jérôme, auditeur d'On marche sur la tête. "On ne met pas en avant les valeurs, l'histoire et les racines de la France. Et on ne devrait avoir en aucun cas honte de ses racines, on doit les assumer."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et d'ajouter : "Toute cette bienpensance qui essaye de nous rendre coupables d'aimer d'où on vient, je trouve ça mortifère."