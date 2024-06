Cyril Hanouna - «La majorité présidentielle s'est tuée elle-même», Karl Olive exprime son désaccord avec Édouard Philippe

Invité de l'émission On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna sur Europe 1, Karl Olive, candidat du camp présidentiel dans la 12e circonscription des Yvelines, n'est pas d'accord avec les propos d'Édouard Philippe, qui affirmait qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité. Selon Karl Olive, "la majorité s'est tuée elle-même" : "Quand on n'a pas été capable de trouver des accords dignes de ce nom sur l'explication de la réforme des retraites ou sur le projet de loi sur l'immigration, on s'est tiré une balle dans le pied".