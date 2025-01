Au micro de Cyril Hanouna, le chroniqueur politique Gauthier Le Bret, a estimé qu"'il y a des ennemis de l'intérieur et c'est la France Insoumise." Pour appuyer son propos, il revient sur l'attitude des membres de la France Insoumise dans l'affaire Boualem Sansal, mais également avec Elias d'Imzalène. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Malgré la crise que traverse le pays, la classe politique place-t-elle la France en haut de ses préoccupations ? Pour Gauthier Le Bret cela dépend des personnalités. "Honnêtement, je ne pense pas que Marine Le Pen et Jordan Bardella se foutent de la France. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, le matin quand il se réveille, s'en fout de la France. Idem pour François Bayrou."

"Il y a des ennemis de l'intérieur"

Mais à en croire le chroniqueur d'On marche sur la tête, ce n'est pas le cas de tout le monde. "Il y a des ennemis de l'intérieur et c'est la France Insoumise. Je pense qu'ils s'en foutent de la France, complètement quand même". Pour lui, il y a deux signes : les positions du parti sur la détention de l'écrivain Boualem Sansal et le soutien à Elias d'Imzalène.

Dans le premier cas, Rima Hassan a refusé de voter une résolution européenne en faveur de la libération du franco-algérien à Bruxelles, tandis que Manon Aubry s'est abstenue. Dans le second, la députée insoumise de Seine-et-Marne, Ersilia Soudais, a soutenu ouvertement le militant propalestinien fiché S qui avait appelé à "mener l'intifada" en France.